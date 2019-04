Explosie bij hotel in Zaandijk was doelgerichte actie

ZAANDIJK - De explosie vannacht bij een hotel aan de Lagedijk in Zaandijk, niet ver van de Zaanse Schans, lijkt een doelgerichte actie. Dat meldt de politie.

Rond 2.25 uur ging er bij het hotel een explosief af. Wat er precies is ontploft, wordt nog onderzocht.

Een kozijn en raam knalde uit het hotel. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De hotelgasten zijn in de buurt opgevangen. Het hotel was volgeboekt tijdens de explosie.

De politie is vanwege de explosie op zoek naar een man op een scooter zonder kentekenplaat. De man droeg zwarte kleren. Direct na de explosie is er gezocht naar de man, maar hij is niet gevonden.

Contact

Mensen die tips hebben over de explosie, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Begin dit jaar was er ook al een brand bij het hotel. Ook toen moest het hotel worden ontruimd.