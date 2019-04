Hotel Zaandijk was volgeboekt tijdens explosie

ZAANDIJK - Het hotel in Zaandijk, waar vannacht een explosief afging, was op dat moment volgeboekt. Dat bevestigt het hotel tegenover NH Nieuw.s

Er waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Volgens de veiligheidsregio zijn zij allemaal opgevangen in de buurt.

De politie meldt dat de explosie waarschijnlijk een gerichte actie was. Rond 2.25 uur plaatste een man een explosief voor het gebouw. Daarna werd er een harde knal gehoord en werd het hotel ontruimd door de brandweer.

Schade

Hoe groot de schade is, kan het hotel nog niet zeggen. Het personeel zit elders, aangezien het hotel is afgesloten voor polititieonderzoek.

Het is nog maar de vraag of het hotel vandaag weer open kan. Het personeel is op dit moment druk bezig met het bellen van gasten die vandaag zouden komen.