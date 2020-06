Noordkop & Texel Mavoleerlingen blij met 'eerste' schooldag: "Ben het thuiszitten wel een beetje zat"

DEN HELDER - Een feestelijke en toch ingetogen start van Mavo aan Zee vandaag in Den Helder. Na ruim twee maanden mogen de middelbare scholen eindelijk weer open voor leerlingen. Om te grote drukte te voorkomen mag alleen klas 3 vandaag naar school. Over de rode loper, dat wel: "Het is leuk versierd. We zijn echt weer welkom."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Ik ben wel weer blij dat de scholen open zijn", vertelt Tom Groen uit Julianadorp aan NH Nieuws. "Ik weet dat school ook gewoon de cijfers nodig heeft om ons over te laten gaan en ik ben blij dat we het laatste steuntje in de rug krijgen om het examenjaar te halen. Ik was het thuiszitten ook wel een beetje zat." Afstand De scholieren verzamelen zich even voor kwart voor negen voor de ingang. "Anderhalve meter afstand", wordt er geroepen over het plein. In de school moeten de leerlingen hun handen reinigen. Overal in de gang en de klassen zijn verwijzingen naar de coronarichtlijnen: eenrichtingsverkeer, afgesloten kluisjes en bij elke klas nog meer desinfectiepompjes. Vonne Gerritsen uit Julianadorp is ook blij dat ze weer naar school kan. "Ik heb de gezelligheid gemist van de klassen. Met online lessen zie je natuurlijk niet meer iedereen. Je hebt niet meer echt contact met iemand."

"Ik zou ze wel weer gewoon in de klas willen hebben", zegt docente Melanie Visser. "Ik heb gemerkt dat sommige leerlingen erg veel moeite hebben om thuis aan de slag te gaan. Ik hoop natuurlijk dat we volgend jaar weer normaal naar school kunnen, maar dat verwacht ik niet. Het zal een combinatie worden van lessen thuis en op school." Hoop Vonne verwacht volgend schooljaar weer gewoon naar school te kunnen: "Ik hoop het. Het is veel gemakkelijker om gewoon naar school te gaan. En zoals het nu gaat zijn er bijna geen coronagevallen in de Kop van Noord-Holland."