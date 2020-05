Basisschool in Den Helder klaar voor heropening: "We staan te trappelen"

DEN HELDER - Overal desinfecterende handgel, verschillende ingangen en dol enthousiaste juffen en meesters. Bij basisschool De Dijk in Den Helder kunnen ze niet wachten tot ze maandag de eerste kinderen weer mogen ontvangen. "We zijn echt heel blij. Iedereen staat te trappelen", vertelt directeur Maarten Tromp met een brede glimlach.

Al voor je de school binnenkomt wordt nog eens duidelijk hoe erg de leraren de kids hebben gemist. Op een grote poster staat de tekst: 'Joepie! We gaan weer naar school!' "Het was echt onwerkelijk dat je in je school bent en geen kinderen ziet."

Toch waren de voorbereidingen op de heropening onder de nieuwe maatregelen niet zomaar getroffen. "We hebben nu wel honderd liter desinfecterende middelen, die we nog allemaal in kleine flacons moeten doen." Het podium in het midden van de school staat ook nog vol met papieren handdoekjes. "Dit is als het goed is genoeg tot Hemelvaart en daarna zien we wel weer."

Bekijk hieronder met welke maatregelen de school maandag weer opengaat.