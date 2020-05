Toezicht rond Helderse schoolpleinen: "Boa's zwaaien niet met bonnenboekje"

DEN HELDER - Nu de eerste basisschoolleerlingen alweer een week in de schoolbanken zitten, moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) er in Den Helder op toezien dat alle ouders zich rond het schoolplein netjes aan de coronaregels houden.



NH Nieuws

"Het gaat gemoedelijk", vertelt Patrick, een van de opsporingsambtenaren, aan NH Nieuws. Iedere ochtend en middag staat hij samen met zijn collega Marlijn rond het schoolplein van de Comeniusschool aan de Celebesstraat om het ophalen van de kinderen in goede banen te leiden. "Ze zijn vooral een aanspreekpunt en vervullen een soort gastheerschap buiten het schoolplein", legt onderwijswethouder Pieter Kos uit. Samenwerking Toen duidelijk werd dat de basisscholen hun deuren weer mochten openen, klopten de schoolbesturen bij de gemeente Den Helder aan om te kijken hoe ze gezamenlijk konden optrekken om drukte buiten de schoolhekken te controleren. "De boa's hebben echt een ondersteunende rol. Ze mogen natuurlijk ook bekeuren, maar ze zijn in eerste instantie een helpende hand", aldus Theo Gauw, directeur van de Comeniusschool. Bonnenboekje "Ik vind dat de ouders van de Helderse basisscholen een pluim verdienen voor hoe ze dit met elkaar doen", zegt Kos. "Soms blijven ouders nog wel eens te lang hangen nadat ze hun kind hebben opgehaald en dan stroopt het op. We snappen dat ze elkaar even willen spreken en staan niet met bonnenboekjes te zwaaien maar vragen dan wel of ze even door willen lopen", aldus de wethouder. Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

"Voor de coronacrisis werden de kinderen door de ouders tot in de klas gebracht en 's middags weer op het plein opgehaald. Nu moeten ze buiten het hek wachten en gaan de kinderen één voor één via een aparte entree naar binnen en naar buiten", vertelt Gauw. Daarnaast heeft de school ouders verzocht om op fiets te komen in plaats van met de auto om het overzichtelijker te houden. "Ook dat is geslaagd. Ouders doen het echt top." Buiten de wijk Ouders die niet op de fiets kunnen komen, parkeren de auto nu buiten de wijk en lopen dan naar school om hun kinderen op te halen. Patrick heeft tot nu toe nog geen enkele coronabekeuring uitgeschreven, zo zegt hij. "Ik heb wel een paar waarschuwingen uitgedeeld maar verder gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik ben zeer tevreden."