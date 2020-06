Haarlem Haarlemse musea weer geopend: "Blij dat we geen spookhuis meer zijn"

HAARLEM - "Ik was extreem zenuwachtig vanmorgen", aldus Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Na twee maanden van sluiting mochten ook daar de deuren maandag weer open voor het publiek. Een dag die vooral in het teken stond van wennen aan alle maatregelen, voor zowel de bezoekers als het personeel.

Burgemeester Jos Wienen, kunstenaar Joshua Baumgarten, directeur Ann Demeester en wethouder Marie-Therese Meijs bij de opening van het Frans Hals Museum

'Een intieme date met de kunstwerken'. Zo voelt een bezoek aan het Frans Hals Museum nu volgens Ann Demeester. In de zalen mag een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. In de Schutterszaal bijvoorbeeld slechts vier en dat betekent dat je in alle rust de portretten van Hals kunt bewonderen. Althans, het is wél de bedoeling dat je binnen anderhalf uur weer bij de uitgang bent.

"Er waren vandaag 58 reserveringen. Er komen nog geen kuddes mensen, we moeten dag voor dag bekijken hoe het zich gaat ontwikkelen", aldus Demeester. Het is toch een redelijke meevaller, want een paar weken geleden vroeg ze zich nog hardop af of mensen überhaupt wel naar een museum zouden willen komen. "Meteen om twaalf uur stond de eerste bezoekster al voor de deur. Mensen komen sindsdien druppelsgewijs binnen. Er heerst een serene rust, maar er is wel activiteit. Het voelt nog een beetje unheimisch, maar we zijn ontzettend blij dat de deur weer op een kier staat en we niet langer meer een spookhuis zijn."