Na 'the making of' dan nu de echte videoclip: Rap over Frans Hals Museum

Na weken van monteren zijn alle videoclips van het Haarlemse project 'Monument-Taal' klaar. Haarlemse rappers rappen over Haarlemse monumenten, om de jeugd wat meer over de historie van de stad te leren.

Op 10 december was NH Nieuws te gast bij de opnamen van de clip van rapper K-NON in het Frans Hals Museum. Oordeel zelf maar, wordt het een hit?

De clip is gefilmd door Haarlemmer Wessel Hoek en staat onder regie van het Haarlemse duo 'Dos Hermanos', oftewel de broertjes Joël en Lorenzo Labadie-Cortes. Het Frans Hals Museum gaf in december toestemming aan de hiphoppers om daar te komen filmen, maar ze moesten natuurlijk wel goed oppassen voor schuttersstukken aan de muur, oftewel 'The Shooters', volgens K-NON.

NH Nieuws

Meer clips Naast deze videoclip zijn er nog vier gemaakt, over de Sint Bavobasiliek, het stadhuis, de Ripperdakazerne en het provinciehuis. Alle tracks zijn hier te zien en te beluisteren.