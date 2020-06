Extra grote terrassen, toiletwagens en handhaving: zo bereidt Noord-Holland zich voor

In Alkmaar proberen ze de drukte voor toiletbezoek na een paar biertjes een beetje in te dammen door een grote toiletkar midden op het Waagplein te zetten. Uitbater Kees is maar al te blij dat hij zo'n prominente plek in de stad mag innemen en hoopt op veel klandizie. Horecaondernemers hopen dat ook, want burgemeester Bruinooge heeft aangegeven 'draconisch' te gaan ingrijpen als de situatie op de terrassen uit de hand dreigt te lopen.

In Zandvoort is populaire discotheek Chin Chin omgebouwd tot tapasbar. Eigenaar Lofti verwacht ondanks dat een omzetdaling van ruim 95 procent en hoeft het voor het geld dus niet te doen. "Het is meer dat we nu weer iets kunnen doen, ook voor onze gasten, dat ze weer kunnen komen."

Tekst gaat verder onder de video