Lessen nieuwe stijl begonnen op Trias VMBO in Krommenie

KROMMENIE - Leerlingen zijn weer welkom op Trias VMBO in Krommenie. Met veel desinfectiegel, de wc vermijden en routes die aangegeven zijn met pijlen gelooft directrice Karin van Gastel dat ze er klaar voor zijn: "We willen de kinderen gewoon weer even zien."

"We hebben goed gekeken wat er goed mogelijk is in onze grote school", zegt van Gastel. Er is een protocol dat als een soort draaiboek dient om alles coronaproof te maken. De klassen zijn gehalveerd zodat er echt anderhalve meter afstand mogelijk is tussen de leerlingen. Elk leerjaar heeft een eigen route om bij het lokaal te komen.

Lesgeven is top-contactsport

Van Gastel is blij dat de leerlingen weer naar school toekomen: "Omdat wij ons realiseren dat op afstand leren, een oplossing is geweest om door te leren en afstand te houden, maar we weten als geen ander: het is topsport. Top-contactsport om het zo maar even te zeggen en ja we willen de kinderen gewoon weer even zien."

Ventileren is een sleutelwoord

Voor de praktijkvakken zijn handschoenen en mondkapjes aanwezig. Daarnaast zullen in alle lokalen de deuren openstaan. "Ventileren is heel belangrijk", zegt van Gastel. Als de ramen openkunnen, zullen deze ook openstaan.



De kinderen krijgen in de uren dat ze op school zitten wel pauze, maar alle leerlingen moeten in het lokaal blijven. Het meest ideale is als de kinderen thuis naar het toilet gaan, om de kans op eventuele verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Tot slot zijn de kluisjes verboden terrein, jassen en tassen gaan mee het lokaal in.