Water pompen om nesten van kolonie grote sterns op Texel te redden

OOSTEREND - Natuurmonumenten Texel heeft een historische ingreep gedaan om de broedende grote sterns in natuurgebied Wagejot te beschermen. Door de droogte waren de vogels accuut in gevaar gekomen. Met een buis van honderden meters lang, werd vers water het gebied ingepompt.

"Het Wagejot is één van de meeste bijzondere gebieden die we hebben", vertelt Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten op Texel. "Het is beroemd om de grotesternkolonie, de helft van de populatie van Europa broedt hier."

Voor de pompen aangingen, waren de gevolgen van de droogte goed te zien aan de scheuren in de zandlaag, het gebied rond het eiland waar de vogels broeden was nagenoeg droog komen te liggen. "Er dreigde door het tekort aan water dat nesten te makkelijk bereikbaar zouden worden voor bijvoorbeeld katten. De eerste kuikentjes komen nu uit en als er dan katten bij kunnen komen dan wordt het een bloedbad."

Water pompen

Omdat Texel volledig van regenwater afhankelijk is voor de aanvoer van water, zijn ze er extra zuinig op. Vanwege de crisis in het gebied kwam er voor het eerst toestemming van het Hoogheemraadschap om water het gebied in te pompen. "We pompen water dat anders via het gemaal de Waddenzee opgespoten zou zijn, via lange buizen deze kant op", legt boswachter Van Abbevé uit.

De natuur is niet de enige die wel wat water kan gebruiken. Ook de boeren op het eiland zouden graag van het aanwezige water gebruik willen maken. Het Hoogheemraadschap, de boeren en Natuurmonumenten zijn daarover met elkaar om de tafel gegaan. "We gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat het water niet verspild wordt. Maar, als het voor die pomp ligt, is het te heroverwegen het nog eens elders in te zetten."