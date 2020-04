Waterschap maakt zich nog geen zorgen om droogte: "We houden het in de gaten"

NOORD-HOLLAND - Waterschappen in het oosten en zuiden maken ze zich grote zorgen over de aankomende droogte in Nederland. In Noord-Holland hoeven we ons daar volgens Marko Cortel, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nog niet druk om te maken: "Er is nog geen reden tot zorg".

Op dit moment is er een neerslagtekort van 54 millimeter in Nederland en dat ligt ruim boven het neerslagtekort dat er in het droogste jaar ooit in april was. Ook april 2018 en 2019 waren minder droog dan dit jaar. Toch is er volgens Cortel nog geen reden tot paniek. "Nederland is een klein landje met grote verschillen. De droogte in Noord-Holland is een stuk minder dan in andere delen van Nederland. En voor de agrariërs hier is dat goed nieuws."

De boeren in Noord-Holland zijn nog flink in de weer met hun waterkanonnen en dat betekend volgens Cortel dat er nog genoeg water in de sloten is. Toch is er ook in onze provincie de afgelopen vier weken geen regen geweest. "We houden het in de gaten. Stel de komende vier weken gaat het ook niet regenen, dan nog zijn er door ons nog geen inspecties nodig."

Dijkinspecties

In 2018 en 2019 werden er door de aanhoudende droogte veel dijkinspecties gehouden. Door de droogte kunnen scheuren en zwakke plekken ontstaan in de dijken. Deze inspecties zijn nu nog niet nodig. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat pas echt opletten bij een tekort van 175 millimeter neerslag.

Onze verslaggeefster Anne Klijnstra ging eerder mee met zo een inspectie. Bekijk de reportage hieronder: