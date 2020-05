Oud-AZ'ers begrijpen niks van actie AZ: "Dit past helemaal niet bij de club"

Van Galen veroordeelt de actie overigens niet. "Je kan het proberen. Aan de andere kant: de regels zijn toch duidelijk in Nederland? Waarom probeer je het dan? Het heeft geen enkele zin." Vooral de manier waarop stuit de Haarlemmer tegen de borst. "Ach, het verbaast me niks dat dit is gebeurd. Maar laat ik verder maar mijn mond houden. Nou ja, één ding wil ik eraan toevoegen: dit is niet goed voor de club en past ook helemaal niet bij AZ."

"Het is bizar dat Robert Eenhoorn zoiets uithaalt", begint het 50-jarige clubicoon in De Telegraaf . "Het is gewoon een luizenstreek. Als je met de andere clubs de afgelopen dagen zo'n close contact hebt, ga je niet zoiets stiekems doen. Dat doe je gewoon niet. Zeg het dan gewoon."

AZ-coryfee Kees Kist is het ook oneens met de handelswijze van het bestuur. "De directie heeft, zeker in deze vervelende coronaperiode, veel contact met de KNVB en Ajax. Als die dan via de UEFA moeten vernemen dat AZ de eerste plaats van Ajax aanvecht, dan is dat niet zo chique."

Volgens Martijn Meerdink hadden de Alkmaarders het beter aan zich voorbij kunnen laten gaan. "Begrijp me goed, ik ben heel goed met de club. Maar dit had ook anders gekund of niet? Als je de beslissing van de KNVB wilt aanvechten, moet je dat met open vizier doen, dus door de KNVB en Ajax daarin te kennen. Het helemaal laten gaan, was het beste geweest, denk ik."