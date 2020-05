AZ haalt bakzeil bij UEFA en KNVB

AZ heeft een advocaat in de arm genomen en de UEFA per brief geïnformeerd dat het op basis van het betere onderlinge resultaat tegen Ajax als kampioen wil worden aangemerkt. De brief is in handen van het zakenblad Quote.

"De UEFA heeft ons geattendeerd op die brief en AZ doorverwezen naar de KNVB. Wij hebben de club laten weten dat er niets veranderd. De rangschikking en verdeling van de Europese tickets blijft zoals die eerder is vastgesteld", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen het ANP.