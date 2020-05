KNVB en Ajax ondernemen geen actie tegen AZ na onverwachte brief

ZEIST - De KNVB en Ajax zijn verrast door de poging van AZ om via de UEFA de verdeling van de Europese tickets te veranderen. Beiden wisten niet dat de Alkmaarders onlangs een brief hadden gestuurd naar de Europese voetbalbond. Ze lieten dinsdag weten geen actie te ondernemen tegen AZ.

De club uit Alkmaar pleitte in een brief aan de UEFA dat de onderlinge resultaten een betere afspiegeling zijn van de krachtverhoudingen dan het doelsaldo. De Europese bond stuurde het verzoek van AZ om de verdeling van de tickets te veranderen door naar de KNVB. De Nederlandse bond liet maandag weten dat daar niets in verandert. Die dag moesten bij de UEFA de definitieve verdeling van de Europese startbewijzen worden ingediend.

AZ wilde tegenover het ANP niet reageren op de poging om de eindstand in de eredivisie aan te passen. Daarnaast was de juridisch adviseur van de club niet bereikbaar voor commentaar.

Beëindiging competitie

De KNVB besloot vorige maand om de competitie te beïndigen en de stand zoals die was aan te houden voor de verdeling van de Europese tickets. Ajax en AZ hadden op dat moment evenveel punten. De Alkmaarders wonnen weliswaar twee maal van de kampioen van vorig jaar, maar op basis van het doelsaldo eindigde Ajax op een en AZ op twee. Ajax gaat in principe rechtstreeks de groepsfase van de Champions League in, AZ moet in de tweede voorronde beginnen.