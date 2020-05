'Hotel Spaander gaat zeker weer open, maar toekomst kunst onzeker'

VOLENDAM - Hoe en door wie is nog een paar weken spannend, maar er hebben zich al een aantal serieuze gegadigden gemeld voor Hotel Spaander in Volendam. Dit vertelt curator Michel Moeijes aan NH Nieuws. Het bekende hotel is vorige week failliet verklaard. Niet al het personeel is op de hoogte.

Er is dus mogelijk zicht op een doorstart voor het hotel, maar, zegt de curator, het kan wel een paar weken duren voor er weer activiteit in het gebouw te zien is. “Ik weet niet of u de laatste tijd nog in Volendam geweest bent, maar het is daar angstig stil; dus op dit moment zo’n groot hotel opengooien, heeft weinig zin”, aldus Moeijes.

Hotel Spaander had hoge kosten en de coronacrisis deed het bedrijf de das om. De vaste lasten waren rond de drie ton per maand en er werd kortgeleden voor een miljoen euro verbouwd.

Doorstart

Op dit moment wordt zorgvuldig bekeken wie precies eigenaar is van wat en wat er wel en niet tot de failliete boedel behoort. De curator hoopt eind deze week een plan van aanpak te maken en dan in de loop van volgende week gesprekken te voeren met partijen die belangstelling hebben voor Hotel Spaander. De familie Schilder, die het hotel jaren exploiteerde, heeft aangegeven dat niet te willen voortzetten. Er komt dus een nieuwe uitbater.

In hoeverre de beroemde kunstcollectie van het hotel deel uitmaakt van het faillissement wordt ook onderzocht. Het lijkt er volgens de curator op dat een groot gedeelte van de kunst eigendom is van de familie Schilder. Of de schilderijen deel uitmaken van de failliete boedel is daarmee nog niet zeker; mogelijk behoren ze tot een ander bedrijf. Het is dus ook nog niet te zeggen of er schilderijen verkocht zullen worden om schuldeisers tegemoet te komen.

Negentig mensen ontslagen

“Er zijn ongeveer negentig ontslagbrieven verstuurd”, vertelt Moeijes. Na een paar telefoontjes van NH nieuws blijkt dat nog niet alle personeelsleden op de hoogte te zijn. Manager Olly Bakker laat bijvoorbeeld weten nog niets gezien te hebben. Volgens Moejes heeft dat te maken met de praktische omstandigheid dat niet alle e mailadressen voorhanden waren. Sommige brieven zijn per post verstuurd en moeten nog aankomen.

Boekingen

Het hotel heeft boekingen tot ver in het najaar. Iedereen die een kamer of een zaal geboekt heeft in het beroemde hotel aan de Dijk in Volendam heeft bericht gekregen. Volgens Moeijes is het aan de nieuwe exploitant om een beslissing te nemen over de boekingen. “Klanten kunnen natuurlijk een schadeclaim indienen maar dan gaan ze mee in het faillissement en dat is meestal niet perse gunstig. Het is heel vervelend, maar ik raad die mensen aan gewoon even geduld te hebben en de ontwikkelingen af te wachten”, aldus de curator.