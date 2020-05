Manager Hotel Spaander hoopt snel weer aan de slag te kunnen: "Kom er nog dagelijks"

VOLENDAM - Hij is er al 40 jaar werkzaam, maar de afgelopen dagen waren niet de makkelijkste voor Olly Bakker, manager van het failliete Hotel Spaander in hartje Volendam. "Eigenlijk werk ik er nog steeds, ook al zit ik thuis", zegt hij. "Ik kom er nog dagelijks om alles in de gaten te houden. Zorgen dat er geen legionella in de leidingen komt en dat de koffie-automaten worden doorgespoeld." Hij wacht af en hoopt dat hij snel weer aan de slag kan.

ANP

De stand van zaken kent hij alleen uit de krant: "Ik lees dat het hotel wel eigendom blijft van de Hein Schilder-groep, dat het niet verkocht wordt. Het zal wel verpacht worden." Op de vraag of het hotel slachtoffer is geworden van de coronacrisis, antwoordt Olly volmondig: "Ja, je voelde het aankomen. Eerst stortte de Aziatische markt in, daar kwam Europa overheen: alle boekingen werden afgezegd."

Quote "Hotel Spaander is een virus: als je het hebt, raak je het niet meer kwijt" olly bakker, manager hotel spaander