Wereldberoemd Volendams kunsthotel Spaander is failliet

VOLENDAM - Art Hotel Spaander aan de Haven in Volendam is failliet verklaard. Het hotel met kunstwerken was al gesloten in verband met corona, maar vandaag heeft de rechtbank Noord-Holland het faillissement uitgesproken.

Het trieste nieuws over het beroemde hotel is te lezen in het Nederlandse faillisementsregister.

Het hotel was de sinds 21 maart al gesloten vanwege de coronacrisis. Zij schreven toen op hun website: "Om de gezondheid van onze gasten en onze medewerkers te waarborgen denken wij dat het sluiten van het gehele hotel voor nu het beste is."

Het is niet duidelijk of dit faillisement definitief is, of dat de eigenaren een doorstart willen maken.