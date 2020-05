Huis verkocht, grens dicht: emigratie van Abbekerk naar Frankrijk plots ver weg

ABBEKERK - Binnen een week was het huis van Annemiek en Lars van Zon uit Abbekerk verkocht. Voor de zeilboot was net zo snel een koper te vinden. Het betekende een stap dichterbij hun droom: emigreren naar Frankrijk. Maar ineens was daar de coronacrisis en ging de grens van Frankrijk op slot.

Ondertussen tikt de tijd door voor Annemiek en Lars. Ze moeten eind juli uit hun woning in Abbekerk, maar een ander huis is er nog niet. "Je kunt je er niet op verheugen, je kunt je huis niet in gedachten inrichten." Annemiek moet er stiekem een beetje om lachen: "Dat hebben we met meerdere huizen inmiddels gedaan."

Het huis dat ze op het oog hadden is vorige week zaterdag plots verkocht aan iemand anders. Een kennis die ook in Frankrijk woont was er nog langsgereden. "We hebben zelfs ook gedacht van; zullen we hen laten kijken en beeldbellen, dat we zonder bezichtiging gaan kopen. Maar dat was toch wel een stap te ver."

Ze wilden het huis eerst zelf binnenstappen voordat ze zouden kopen. Maar dat ze eerst hun woning in Abbekerk hebben verkocht was echter precies volgens plan. "We willen in Frankrijk zonder hypotheek kopen", legt Annemiek uit. "Wat we hier overhouden bij de verkoop willen we daar in het huis stoppen."