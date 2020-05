Martine zet bijzondere Sprookjesspeurtocht uit in Abbekerk: "veel kabouters in tuinen"

ABBEKERK - "Nu Sprookjeswonderland dicht is, dacht ik: 'Waarom brengen we dat niet naar de plek waar je toch al woont?'", vroeg Martine Meester uit Abbekerk zich af. En dus organiseerde zij een heuse Sprookjesspeurtocht door Abbekerk, die je sinds deze week kunt lopen.

Martine is moeder van twee dochters, Jannika van 6 en Marisa van 4. Door de coronacrisis hebben zij wekenlang thuis gezeten, wat Martine de inspiratie gaf om iets te organiseren. Samen liepen zij door het dorp en schreven op wat zij tegenkwamen.

"Om de kinderen naar buiten te krijgen en te entertainen had ik eerst een gewone speurtocht uitgezet", vertelt Martine. "Maar toen bedacht ik dat het voor jonge kinderen ook echt leuk moet zijn. Zo ben ik op het idee gekomen om er sprookjes in te verwerken."

Volgens Martine zijn er in Abbekerk een hoop tuinen waar kabouters in staan, of waar je het sprookjesthema aan kunt hangen. "Er zijn best een hoop dingen te zien in de buurt", zegt ze. "En zo kunnen we een hoop mensen op veilige afstand toch hetzelfde laten doen."

De route

Het begin- en eindpunt van de Sprookjesspeurtocht is de speeltuin aan de Zwanebloem. Hier vandaan wordt een route gelopen door Abbekerk, die ongeveer een uur duurt. Onderweg kom je in aanraking met verschillende sprookjes, zoals Assepoester en Sneeuwwitje.

"Ik heb de route toen die klaar was nog niet zelf gelopen, maar heb uiteraard wel met mijn dochters de route verkend en er zo het meeste wel van gelopen", laat Martine weten. "Ik heb er ook al een aantal hele leuke reacties op gehad."

Op de Facebookpagina van Abbekerk en Lambertschaag is de hele route te vinden.

Kajuit

Eerder richtte Martine in het dorpshuis van Abbekerk De Kajuit op. Hier werden tot voor de coronacrisis wekelijks bijeenkomsten gehouden voor kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders en grootouders. Er werden voorleesdagen gehouden, kinderen konden knutselen en andere activiteiten werden er georganiseerd.