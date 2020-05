Door corona op vakantie in je eigen dorp: "We zitten paar honderd meter van huis"

ONDERDIJK - Trudy en Jan Commandeur laten zich niet tegenhouden door het coronavirus. Hun originele reisplannen met hun zelfgemaakte boot vielen in het spreekwoordelijke water. En daarom besloten ze het dichterbij huis te zoeken, namelijk op slechts een paar honderd meter van hun eigen huis in Onderdijk.

Al twee weken zitten ze in het weiland nabij hun dorp. Het plan was eigenlijk om te genieten van een vaarvakantie door Noord-Holland. "We zouden door de sluis, maar door het coronavirus ging het niet door. Toen dacht ik 's nachts: 'weet je wat, we gaan lekker veertien dagen liggen bij het stukje grond van m'n vader", vertelt Trudy.

Thuis douchen

Ongetwijfeld veel mensen zouden het niet doen, maar het echtpaar geniet zichtbaar van hun vakantie. Regelmatig even kletsen met bekenden die voorbij lopen, een rondje fietsen of gewoon een kop koffie in de zon. Aan boord van het schip slapen ze en kunnen ze koken. Alleen een douche ontbreekt. "Thuis douchen, dan ga ik meteen naar de supermarkt om brood te halen, of andere dingen die ik nodig heb. Dat doen we in het eigen dorp."