Gemeente sluit botulisme als oorzaak vissterfte Nieuw-Vennep nog steeds niet uit

NIEUW-VENNEP - De gemeente Haarlemmermeer kan botulisme als oorzaak van de vissterfte in Nieuw-vennep nog niet uitsluiten.

Afgelopen week moest uitwijzen of botulisme de oorzaak is van de vissterfte in Nieuw-Vennep. Nu vertelt een woordvoerder van wethouder Marjolein Steffens - van de Water dat als er geen meldingen van dode vissen meer worden gedaan, botulisme kan worden uitgesloten.

"De afgelopen week zijn weer dode vissen aangetroffen in de Vennepse wijk Getsewoud", vertelt een woordvoerder de gemeente vandaag aan NH nieuws. Dat betekent dat de verdenking van botulisme nog steeds blijft.