Honderden dode vissen en eenden in water Nieuw-Vennep, gemeente doet onderzoek

NIEUW-VENNEP - De afgelopen weken vinden buurtbewoners uit Nieuw-Vennep honderden dode vissen en zelfs eenden in het water. De reden voor het overlijden van de dieren is nog volledig onbekend. De gemeente Haarlemmermeer plaatste kort geleden wel borden met de tekst 'botulisme, zwemmen en vissen verboden', maar een woordvoerder van de gemeente bevestigt aan NH Nieuws dat zij nog volop in onderzoek zijn.

De gemeente Haarlemmermeer heeft borden geplaatst met de tekst 'botulisme, zwemmen en vissen verboden', iets wat voor veel commotie zorgt op de Facebookpagina 'Je bent Nieuw-Venneper als...': "Al een paar weken veel doden vissen, zegt al genoeg", schrijft Sandra. En een ander schrijft: "Er zijn ook steeds allemaal eenden dood".

We hebben op sommige plekken mooie eenden zwemmen, maar die gaan om de haverklap dood. Ik loop daar regelmatig met mijn hond en hij is dan ook een paar keer echt ziek geworden", vertelt Claudine Kerkhoven. Claudine woont al een aantal jaren in het dorp en komt regelmatig vervuiling van het water tegen: "In het water langs de busbaan komt er al een hele tijd heel veel vuiligheid uit een buis. Er liggen soms zelfs allemaal vuilniszakken", vertelt ze.

Gemeente doet onderzoek

Volgens de gemeente Haarlemmermeer doet Hoogheemraadschap Rijnland onderzoek naar het zuurstofgehalte, temperatuur en andere waarden. De gemeente heeft afvalverwerker Meerlanden de opdracht gegeven dode vissen te verwijderen en een aantal te onderzoeken.

Het is nog onbekend wanneer de gemeente klaar is met het onderzoek. Wel is bekend dat ook in Badhoevedorp dode vissen zijn aangetroffen. Het gaat hier wel om een fors aantal minder dan in Nieuw-Vennep.

Botulisme

Volgens het RIVM komt botulisme bij mensen in Nederland weinig voor. Mensen kunnen botulisme krijgen door het eten van voedsel dat is besmet met de bacterie of door in contact te komen met dode vissen of watervogels. "Bij deze dieren komt de ziekte in warme zomers vaak voor", schrijft het RIVM op haar website. Of er in dit geval sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid wordt onderzocht. Zwemmen en vissen wordt in ieder geval afgeraden.