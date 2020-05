D'Ampte onthult door leerlingen gemaakt monument ter ere van 75 jaar vrijheid

De huidige leerlingen mochten hier opnieuw hun bijdrage aan leveren. "We zochten naar een manier om ook deze lichting weer met vrijheid te laten werken", vertelt directeur Stef Macke. "Er zijn vijfenzeventig toortsen gemaakt die om het huidige monument heen komen; één voor elk jaar dat we in vrijheid leven. Vanaf nu komt daar ook ieder jaar een toorts bij."

"Wij vinden het van groot belang dit thema bij de leerlingen onder de aandacht te brengen: dat vrijheid een gemeengoed is. Maar hen ook te laten nadenken hoe je voorkomt dat jouw vrijheid die van een ander beperkt", vertelt Macke.

De leerlingen die aan het monument hebben gewerkt zijn begin van het jaar met een legertruck langs plekken gereden die iets vertellen over de oorlogstijd in de omgeving. Macke: "Het thema is daardoor echt gaan leven."

De leerlingen hebben sinds december aan het project gewerkt. Het monument zou eerder al onthuld worden, maar dit werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

Gespreksopener

Het monument werd onthuld in het bijzijn van Samir Bashara, wethouder van o.a. onderwijs. Directeur Stef Macke is tevreden met het resultaat. "We kijken terug op een mooie onthulling. Het is een prachtig gezicht: het monument staat bij de zitkuil waar straks de leerlingen weer zitten in de pauze. Ik hoop dat het wederom een opener kan zijn om het gesprek over vrijheid te starten."

Het monument is te zien op de hoek van het d'Ampte-terrein, wanneer je vanaf de A7 via de grote rotonde Hoorn binnenrijdt.