Tabor College d'Ampte bereidt zich voor op anderhalvemeter onderwijs

HOORN - De middelbare scholieren zitten voorlopig nog thuis, maar scholen zijn zich al wel aan het voorbereiden op het onderwijs geven in een anderhalvemetersamenleving. Zo gaat het Tabor College d'Ampte uit Hoorn deze meivakantie al volop aan de slag om te zorgen dat alles klaar staat voor als de scholieren mogelijk in juni weer naar school kunnen.

Afgeplakte strepen op de vloer, stickers met daarop het advies om anderhalve meter afstand te houden, klaslokalen anders inrichten en handgel klaar hebben staan bij de ingang. Het zijn allemaal dingen waar directeur Stef Macke mee bezig is om zo te zorgen dat zijn school anderhalvemeter-proof is.

Leerlingen bewust maken

Deze meivakantie worden er al stickers op de vloer en muren geplakt om leerlingen bewust te laten worden dat ze afstand moeten houden. "Een docent vormgeving bij ons maakt deze stickers en laat ze printen", vertelt Macke aan NH Nieuws.



Hij wil goed voorbereid zijn voor het moment dat de scholieren weer kunnen komen. "We zijn al aan het nadenken of we ze halve dagen naar school moeten laten gaan en in hoeverre we afstandsonderwijs behouden. Ook zijn we de plekken van medewerkers anders aan het inrichten."

Sociaal onderdeel

Wat Stef Macke betreft is het zeker nog nuttig om de middelbare scholieren vanaf 1 juni naar school te laten gaan, ook al komt de zomervakantie bijna om de hoek kijken. "Het is misschien dan nog voor een aantal weken, maar we zijn er niet alleen om les te geven. We zijn ook een sociaal onderdeel van de maatschappij."