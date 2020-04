School in Hoorn heeft plannen al klaarliggen: "Misschien moeten ouders buiten blijven"

HOORN - In een voortijdig uitgelekte brief adviseert het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet om de basisscholen gedeeltelijk te openen, maar hoe richt je dat in naar de richtlijnen van het RIVM? Schoolleider Sylvia Woudstra van de Roald Dahlschool in Hoorn heeft de plannen grotendeels klaarliggen.

De Roald Dahl school is nu geopend voor kinderen met ouders in vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dat zijn er ongeveer vijfentwintig, maar als het aan schoolleider Sylvia Woudstra ligt, komt er snel meer reuring in de school. “We willen het liefst de kinderen zo snel mogelijk terug op school, voor de kinderen, maar ook om de ouders te ontlasten.” Ploegendienst Hoe een schooldag er uit komt te zien, daar zijn al concrete ideeën voor. De Roald Dahlschool wil de klassen in drie lesgroepen verdelen die op drie verschillende momenten van de dag onderwijs krijgen. “Zo kunnen alle kinderen naar school komen, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar.” De lesduur is nog niet bepaald, maar de lessen zullen ongeveer anderhalf uur duren, met daarnaast nog tijd voor wisseling van de groepen. De lessen worden gevuld met ontmoeting en instrueren van de leerlingen, het uitwerken van de opdrachten gebeurt verder thuis. Om de ouders tegemoet te komen denkt de Roald Dahlschool aan een intekensysteem; waarbij de ouders zelf indelen tijdens welk moment hun kind de les komt bijwonen.

Wel moet er rekening worden gehouden met leerlingen die in een kwetsbare positie zitten, vindt Woudstra: “Wanneer ouders deze vorm onveilig vinden, wanneer er in een gezin sprake is van ziekte of wanneer een kind op aanraden van een arts niet naar school kan, dan kan de les op afstand worden gevolgd.”

Ouders niet welkom Ouders die bij elkaar komen om de kinderen weg te brengen en op te halen, dat kan tot zorgen leiden. Daarom is het volgens Sylvia Woudstra belangrijk duidelijke regels op te stellen voor de ouders om te zorgen dat er niet teveel contact plaatsvindt. “Het kan zijn dat wij moeten besluiten dat ouders geen toegang meer hebben tot het schoolgebouw, dat zij op het schoolplein of zelfs buiten het schoolplein op afstand moeten blijven. Ook moeten we stimuleren dat de oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.”

Besmettingsgevaar is een zorg die ook bij docenten speelt. “Er zijn docenten die staan te springen om te beginnen, maar er zijn ook docenten die het heel erg moeilijk vinden", vertelt Sylvia Woudstra, "Zij hebben het gevoel dat ze voor de klas in een risicovolle omgeving staan. Die zorg moeten we serieus nemen.” Mogelijk gaan de docenten die extra risico lopen of zich niet veilig voelen voor de klas de online lessen verzorgen. Risico’s kinderen onbekend Hoeveel risico’s kinderen lopen om besmet te raken of het coronavirus door te geven dat wordt nog onderzocht, maar Silvia Woudstra vindt het toch belangrijk om nu al te zorgen dat bepaalde risicomomenten gemeden worden. “Naar de wc gaan, samen eten en samen spelen kan een risico vormen en daarom kiezen wij er voor de duur dat de kinderen op school zijn zo kort mogelijk te houden”. De schoolleider van de Roald Dahl school ziet de komende lesperiode met deze aanpak positief tegemoet. “Het is belangrijk dat de kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten, dat we de last bij de ouders verlichten en dat we weer ritme krijgen in ons leven. Daar is dit een reële vorm voor.”