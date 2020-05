Anthony Correia ook volgend seizoen assistent-trainer Telstar

"Achter de schermen zijn we niet alleen bezig met de selectie, maar ook met de staf", vertelde hoofdtrainer Andries Jonker van Telstar zaterdag bij NH Radio Sportcafé. "We hebben - na het nieuws van Frank Korpershoek - in de persoon van Anthony Correia nog een Telstar-icoon een jaar langer vast kunnen leggen. Het is als het ware vanzelfsprekend dat hij bij Telstar is, maar je moet er toch een afspraak over maken ieder jaar. Dat hebben we gedaan, dus Anthony blijft ook een jaar langer aan de club verbonden."

Katwijk

Correia gaat naast zijn werkzaamheden in Velsen-Zuid aan de slag als hoofdtrainer bij de amateurs van VV Katwijk. "Ja, het is natuurlijk mooi dat we twee jongens uit de top van het amateurvoetbal als assistent-traners hebben", vertelt een contente Jonker. "De trainer van Katwijk en de trainer van Koninklijke HFC (Gertjan Tamerus, red.) zitten naast me. Zij combineren hun hoofdtrainerschap bij de amateurs met heel veel uren bij Telstar. Ik ben daar zeer verheugd mee. Die gasten weten hier de weg en weten waar ze het over hebben. Dat is fijn."