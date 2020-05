Strandpaviljoens blij om weer open te kunnen, maar: "De onzekerheid blijft"

"We hebben uitgekeken naar het moment dat we weer open kunnen, maar het is voorlopig maar voor twee weken. Daarna wordt gekeken hoe het gaat en dat maakt het wel weer onzeker. We staan al met 10-0 achter. Ons seizoen bestaat uit zeven maanden, maar daar zijn er al drie van verloren gegaan", zegt Kiria Logtenberg, namens de strandpaviljoens in Zandvoort.

Wens voor protocollen

De paviljoens hebben ook behoefte aan duidelijkheid voor zowel ondernemers als bezoekers. "Hoe eerder we alle protocollen hebben over reserveren, aantallen gasten en gebruik van strandbedden, hoe beter en veiliger wij onze gasten kunnen ontvangen. Daarom hopen we voor alle paviljoens snel duidelijke regels te krijgen waar we ons aan zullen houden en waar we ons ook op kunnen beroepen. Eenduidig en transparant", aldus branchevereniging Strand Nederland.

Paviljoenhouder Jeroen van Son uit Wijk aan Zee sprak vanmiddag al zijn hoop uit voor een stevig steunpakket voor de ondernemers, de branchevereniging herhaalt die oproep. "Het kan zo maar zijn dat als er geen goed steunpakket komt, dat er heel veel strandpaviljoens gaan verdwijnen langs de Nederlandse kust. Maar ik hoop echt dat ik het mis heb", zei Van Son tegenover NH Nieuws.