Geen weg terug voor escaperoom Fun Farm in Schoorl

SCHOORL - Escaperoom Fun Farm in Schoorl heeft de coronacrisis niet overleefd. Nadat de omzet volledig kwam stil te vallen, heeft de eigenaar "met pijn in zijn hart" besloten de deuren definitief te sluiten.

"Wij sluiten met pijn in ons hart definitief onze deuren. Bedankt voor jullie bezoek en enthousiasme! Wij kijken met veel plezier terug op onze tijd hier", laat de organisatie in een Facebookbericht weten.

Queens and Men Alkmaar failliet door coronacrisis

Queens and Men Alkmaar failliet door coronacrisis

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier