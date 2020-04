Queens and Men Alkmaar failliet door coronacrisis

ALKMAAR - Modeketen Queens and Men in Alkmaar is hard getroffen door de coronacrisis. Vanmorgen werd Queens BV failliet verklaard door de rechtbank. Dat betekent dat de winkels Queens, all the Queen's men en Royal Affair per direct hun deuren sluiten.

Het nieuws is ingeslagen als een bom bij eigenaresse Petra Zijlstra en haar team. "Binnen een paar weken tijd zijn wij van een gezond bedrijf in staat van faillissement geraakt", verklaart Zijlstra aangeslagen tegen NH Nieuws. "Een hardwerkend en hecht team met hart voor de zaak is hun baan kwijt." Zijlstra kan en wil er verder geen uitspraken over doen. "We hebben het vanmorgen gehoord. Ik moet het echt nog even verwerken."

Het coronavirus laat een spoor van vernieling achter in de winkelstraten in regio Alkmaar. Met het verlengen van de coronamaatregelen tot 1 juni, zullen meer bedrijven wankelen. Voor een aantal van hen is de nood zo hoog, dat zij de huur niet meer kunnen of willen betalen. Zo lieten C&A, ZARA en H&M eind vorige maand aan het Financieele Dagblad weten dat zij de huur niet meer betalen of flinke korting willen. Deze winkels houden hun deuren voorlopig gesloten.