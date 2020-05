Groot Hilversums verhuurbedrijf failliet door coronacrisis: bijna 80 mensen op straat

Het bedrijf kon de afgelopen twee maanden, mede door de tegemoetkoming van het Rijk, de salarissen van het personeel nog doorbetalen. Het stelt nu niet langer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. "Zelfs als de overheidssteun voor nog eens drie of meer maanden zou worden verlengd", zo schrijft Servé in een statement.

Servé Verhuurservice is een van de grootste bedrijven in Nederland als het gaat om het verhuur van meubilair, serviesgoed en aankleding van grote evenementen. Nu door het coronavirus grote evenementen al tijden verboden zijn, komt er geen euro meer binnen bij het bedrijf.

Corona in 't Gooi

