NH Airtime is terug: Corona zorgt voor veel nieuwkomers op Schiphol

We pakken de draad weer op bij NH Airtime, hét luchtvaartprogramma van NH Media. Wie denkt dat door de coronacrisis er op Schiphol niets meer gebeurt, heeft het mis. Ondanks dat het er blauw ziet van de stilstaande vliegtuigen, trekt de luchthaven juist nu verrassende nieuwkomers aan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het zogenaamde 'Kern-Schiphol' heeft de meeste pieren gesloten en aan bijna alle ongebruikte gates staan vliegtuigen voor langere tijd geparkeerd. Het aantal vluchten daalde met 90 procent, het aantal passagiers zelf naar een ongekende twee procent van wat het vorig jaar april was.

Het KLM-blauw en Transavia-groen maakt nu tijdelijk plaats voor luchtvaartmaatschappijen die we hier zelden of nooit zien. En hoewel het vaak passagierstoestellen zijn, de stoelen aan boord blijven leeg. De vliegtuigen worden ingezet voor veelal medische vracht.

China

Maatschappijen als United Airlines en American Airlines zijn blijven vliegen op Schiphol, maar zetten nu de grootste toestellen in met flinke ruimoppervlakken voor vracht. Ook de bekende Chinese airlines zijn er nog, zoals China Southern en China Eastern, maar sinds maart vliegen ook veel minder bekende maatschappijen uit China naar Schiphol. Ook aan boord van die passagierstoestellen is alleen vracht geladen. Nieuwkomers Tianjin Airlines en Juneyao Airlines zijn daar voorbeelden van.

In deze United-Boeing 777-300ER op Schiphol is ruimte voor zo'n 350 passagiers, maar is alleen gevuld met vracht. De afgebeelde MD-11 zit ook vol met vracht (tekst gaat verder onder de foto's).