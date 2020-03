NH Airtime: Luchtvaart in de greep van het coronavirus

Het coronavirus houdt momenteel de wereldwijde luchtvaart in z'n greep. Vooral in China, waar het virus zich begon te verspreiden, hakt de crisis er flink in. Maar ook op Schiphol is duidelijk merkbaar dat passagiers hun reisplannen vooruitschuiven waardoor maatschappijen in hun dienstregelingen noodgedwongen zijn gaan snijden. NH Airtime kijkt naar welke maatregelen er door de airlines zijn genomen.

KLM vliegt al een maand niet meer naar het vasteland van China en de plannen om de routes weer te starten, worden steeds verder vooruitgeschoven . De Boeing 777's en 787's die normaal gesproken 25 keer per week heen en weer tussen Schiphol en China vliegen, worden op andere routes ingezet of krijgen wat eerder hun geplande onderhoudsbeurt.

China is een belangrijke markt voor Schiphol. Jaarlijks verwerkt de luchthaven ongeveer een miljoen Chinese reizigers. Vanuit het Aziatische land vliegen China Eastern, China Southern en Xiamen Air op Schiphol. Al deze maatschappijen hebben hun dienstregeling aangepast. Er is simpelweg te weinig vraag naar tickets om dagelijks te kunnen vliegen.

Cathay Pacific

Harde klappen vallen er ook bij de thuismaatschappij van Hong Kong. Daar staat driekwart van de vloot aan de grond. Cathay Pacific vliegt nog wel iedere dag naar Schiphol met een Airbus A350-1000.

Andere landen waar de virusuitbraak groot is, zijn Zuid-Korea, Iran en Italië. KLM en Korean Air hebben hun dienstregeling tussen Schiphol en Seoul niet aangepast. Ook Iranair vliegt nog altijd twee keer per week naar Amsterdam. Easyjet snijdt in vluchten naar Milaan, KLM doet dat vooralsnog niet. Transavia gaat voorlopig wel minder vliegen naar een aantal bestemmingen in Noord-Italië. Ryanair schrapt een kwart van alle vluchten naar Italië. De Ierse prijsvechter vliegt in Nederland alleen vanuit Eindhoven naar steden in heel Italië.

Hand op de knip

Net als bij KLM kost de coronacrisis bij veel andere luchtvaartmaatschappijen klauwen met geld. KLM heeft al bezuinigingen aangekondigd, zoals een stop op nieuw cabinepersoneel en het stimuleren van onbetaald verlof. Als de coronacrisis langer aanhoudt, dan zijn meer bezuinigingen niet uitgesloten.