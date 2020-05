Twee dode ponyveulens gevonden in Scharwoude

Het eerste dode ponyveulen werd op dinsdag 12 mei 's middags aangetroffen in de buurt van een parkeerplaats aan de Weelsloot en de Zesstedenweg. Drie dagen later, afgelopen vrijdag, werd het tweede veulen aangetroffen. Ook dat was nabij de parkeerplaats aan de Zesstedenweg.

De dierenpolitie geeft aan veel tips binnen te hebben gekregen over de kadavers, waaruit is gebleken dat er vooralsnog geen sprake is van een misdrijf. Het onderzoek is dan ook afgesloten.