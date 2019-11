Klopjacht op dierendumpers: 'Tipgeld bracht zaak-bokje Tommy aan het rollen'

AMSTERDAM - Sandra van der Werd van het Comité Dierennoodhulp is duidelijk over mensen die dieren dumpen: ''Het is pure dierenmishandeling.'' Natuurlijk neemt ze geen genoegen met de wandaden van de dierenbeulen dus speelt ze steeds vaker de troef 'beloning' om de dader de achterhalen.

De tipgever die Van der Werd op de dader wijst, krijgt 150 euro als beloning. Hetzelfde deed Dierennoodhulp bij de vondst van bokje Tommy vorige maand, en met succes. "Als we die beloning niet hadden uitgeloofd, geloof ik niet dat we de foto's en het filmpje van de tipgever gekregen hadden", aldus Van der Werd.

Zo ook bij de zaak die dinsdagochtend aan het licht kwam: op de stoep bij kinderboperderij De Elsenhove aan de Bankrasweg in Amstelveen werden 5 kippen in een dichtgetapete doos aangetroffen.

Bokje Tommy

Inmiddels is er aangifte gedaan tegen de door de tipgever genoemde dader. Overigens kreeg de tipgever toen 250 euro. Van der Werd maakt duidelijk dat het veschil in beloning niets te maken heeft met grotere liefde voor het ene dier dan voor het andere."Dat heeft echt te maken met onze stichting, we moeten toch letten op ons budget. Het heeft absoluut niets te maken met dat we kippen minder belangrijk vinden dan andere dieren."