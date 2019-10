Opnieuw verwaarloosde kat gedumpt, overleden aan diverse verwondingen

AMSTERDAM - Opnieuw is de Dierenambulance in Amsterdam uitgerukt nadat er melding werd gemaakt van een gedumpte kat. Ditmaal trof een voorbijganger in de Voetboogstraat in Amsterdam een kat aan die in een drijfnatte kartonnen doos was achtergelaten. Medewerkers van de Dierenambulance probeerden het beestje nog te redden, maar hij overleed aan zijn verwondingen.

Dit laat de politie weten in een bericht op Facebook. De doos waarin de kat werd aangetroffen was dicht getapet en zat in een plastic tas. De geschrokken voorbijganger schakelde de dierenambulance in, maar het ging inmiddels al erg slecht met het beestje. De kat wilde niet meer eten en drinken. Ook voelde het dier erg koud aan.

Lees ook: Zwaar verwaarloosde en halfblinde 'containerkat' geopereerd: "Baasje wil 'm niet meer"

De dierenarts concludeerde dat de kat meerdere verwondingen had, die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door verwaarlozing. Bovendien is het beestje waarschijnlijk vastgehouden in een te krappe kooi. Wie de kat heeft achtergelaten is nog onbekend. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt iedereen met informatie contact op te nemen.

Lees ook: Kat in houten kistje gevonden bij grofvuil: "Dit blijven emotionele telefoontjes"

De Dierenambulance Amsterdam kreeg afgelopen maand twee keer eerder met een soortgelijk geval te maken. Op 22 september werd in Amsterdam Zuidoost bij het grofvuil een kistje met daarin een levende kat gevonden. Nog geen drie weken later werd in Slotermeer een zieke kat in een mandje achtergelaten.