Macabere dierendump in Scharwoude: twee dode ponyveulens gevonden

Het eerste dode ponyveulen werd op dinsdag 12 mei 's middags aangetroffen in de buurt van een parkeerplaats aan de Weelsloot en de Zesstedenweg. Drie dagen later, afgelopen vrijdag, werd het tweede veulen aangetroffen. Ook dat was nabij de parkeerplaats aan de Zesstedenweg.

De dierenpolitie onderzoekt wie de kadavers daar heeft gedumpt. Daarvoor komt de politie graag in contact met eventuele getuigen of mensen met meer informatie. Ook wie geen veulens heeft gezien, maar wel denkt getuige te zijn geweest van een verdachte situatie in het gebied, wordt gevraagd dat te delen met de politie.