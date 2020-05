Architect wil vooroorlogs Den Helder zichtbaar maken in huidig straatbeeld

DEN HELDER - "Breng Oud Den Helder weer terug in het straatbeeld." Het is een vurige wens van Duco Kapitein uit Den Helder. De architect wil met perken en klinkers de verdwenen straten en panden laten herleven. "Ik snapte als kind al niet waarom Oud-Den Helder er zo nieuw uitzag."

"Voor een goed begrip van je stad moet je de geschiedenis kennen. Dat is voor Den Helder interessant, want bijna alles is vernietigd," vertelt de Helderse architect Duco Kapitein aan NH Nieuws. Hij wil bij wijze van spreken de plattegrond van het vooroorlogse wijk Oud Den Helder over de huidige leggen. Kapitein plaatste zijn idee op Facebook, en dat leverde vanuit de wijk zelf tientallen postieve reacties op.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Zijn idee is om met beplanting of contrasterende klinkers de contouren van oude straten en gebouwen te schetsen. "Bij de inrichting van de woonwijk kunnen we de geschiedenislaag onder de wijk doorschuiven. Dan zie je bijvoorbeeld de huidige Willem Barentszstraat en zo schuin er doorheen loopt dan de oude Langestraat." Verbijsterd "Ik ben in de boeken gekropen en was verbijsterd om te zien wat er allemaal is verdwenen. Als je naar de boot van Texel rijdt dan zie je een asfaltvlakte. Als ik dan de beelden zie van wat daar voor de oorlog was; prachtige huizen, lanen, straten bomen stonden daar. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen."

Maarten Noot van de Helderse Historische Vereniging is enthousiast over het plan. Terwijl het carillon van het monument Helden der Zee klinktm laat hij een kaart van oud Den Helder zien. "Het monument is een van de weinige overblijfselen van de wijk. Hier bij de oude Dijkstraat begon ooit de sjiekste wijk van Den Helder." Niet alleen het bombardement in de Tweede Wereldoorlog, ook de dijkversterking was van grote invloed op het wijkje. Noot: "Je kunt de sfeer niet terugbrengen, maar het zou wel mooi zijn om te laten zien dat hier rond 1840, op de dijk, het oude stadhuis heeft gestaan." Dorus Rijkers Met steun van de wijkbewoners en de historische vereniging wil Duco Kapitein zijn idee verder uitwerken en aanbieden aan de gemeente."Waar woonde Dorus Rijkers?" Duco Kapitein gooit zijn handen in de lucht. "Dorus is misschien wel de bekendste Heldernaar ooit, een wereldberoemde mensenredder. Waar zijn huis stond? Geen idee. Ergens onder het maaiveld van het verdwenen oud Den Helder."