Den Helder en omgeving staan vol tastbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

DEN HELDER - Marinestad Den Helder heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm geleden, het is zelfs de meest gebombardeerde stad van Nederland. Na de oorlog stond er nog maar weinig overeind in de stad. Op veel plekken zijn nog sporen te vinden van die donkere periode.

Dat Den Helder een militair strategische plek was, zag ook de Franse keizer Napoleon Bonaparte al tijdens zijn bezoek in 1811. Al eerder waren er plannen om er forten te bouwen maar Napoleon gaf uiteindelijk zelf de opdracht voor de aanleg van Fort Kijkduin en andere verdedigingswerken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Den Helder een belangrijk onderdeel van de Duitse Atlantikwall, de verdedigingslinie om geallieerde aanvallen vanuit het westen tegen te houden. Er werden in en rond de stad zo'n 800 bunkers gebouwd. De stad werd in de oorlogsjaren meer dan 150 keer gebombardeerd.

Kroontjesbunker

In de duinen bij Huisduinen staat nog een belangrijk onderdeel van die Atlantikwall. In de volksmond wordt het gebouw de Kroontjesbunker genoemd vanwege de vorm van de toren. Het betreft een hoofdkwartier van de Duitse luchtverdediging. Vanuit het ondergrondse betonnen gebouw werden het luchtafweergeschut en de Duitse jagers aangestuurd.

Al vijf jaar lang zijn vrijwilligers bezig om het gebouw terug te brengen in originele staat. Tot in detail bouwen ze terug, wat er na de oorlog in het pand gesloopt is. Van de controlekamers tot de onderhoudsruimtes, alles moet kloppen. De vrijwilligers vinden het belangrijk om het verhaal over het pand en de geschiedenis van Den Helder te blijven vertellen. Ze zijn dan ook regelmatig geopend voor bezoek.

Museum

Even verderop staat sinds de zomer van 2019 het Atlantikwall Centrum. Een gloednieuw museum dat vertelt over de aanleg van de verdedigingslinie, die zich uitstrekt van het noorden van Noorwegen tot het zuiden van Frankrijk. Daarnaast vertelt het museum het verhaal over de bombardementen op Den Helder en de uiteindelijke evacuatie van de stad. Verder komt de wederopbouw aan bod. Het museum is bijna het hele jaar geopend.

De laatste jaren wordt in Den Helder hard gewerkt aan het mooier maken van de stad. De littekens van de oorlog en de snelle wederopbouw zijn lang zichtbaar geweest. Maar inmiddels is er een hoop aan het veranderen. Vanuit het centrum is veel horeca verhuisd naar de oude rijkswerf Willemsoord, er is een nieuwe bibliotheek gekomen die zelfs uitgeroepen is tot de beste van de wereld en ook het stationsgebied is onder handen genomen.