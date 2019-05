Atlantikwall-centrum Huisduinen officieel geopend: "Uniek stukje Den Helder"

HUISDUINEN - Vanmiddag is in Huisduinen het nieuwe museum over de Atlantikwall officieel geopend. De afgelopen maanden is het oude Duitse pand omgetoverd van ruïne in een centrum over de Duitse verdedigingswerken aan de Europese westkust.

Vorig jaar zomer begon de verbouwing van het gebouw, dat zelf ook onderdeel uitmaakte van de Atlantikwall. Binnen de oude muren zijn nieuwe wanden geplaatst die ruimte geven aan een uitgebreide expositie over de Duitse bouwwerken langs de kust. In het museum komt ook de lokale geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog aan bod.

"De eerste plannen zijn al zeker 15 jaar oud", vertelt André Koning, directeur van de Stelling Den Helder, één van de dragers van het project. "Het ging af en toe moeizaam. Vooral omdat het om beladen erfgoed gaat. Een heleboel mensen wilden het gewoon platgooien en zeggen 'we stoppen er mee'. Maar dit is zo'n uniek stukje Den Helder, dus we moesten er wat mee."

Vandaag was de officiële opening met genodigden. Daaronder ook veel Nieuwediepers die voor de camera over de vele bombardementen op de stad hebben verteld. Hun ervaringen zijn via een groot scherm te zien in het nieuwe museum. Morgen, vrijdag 24 mei vanaf 10.0 uur, zal het museum voor het eerst voor het publiek geopend zijn.