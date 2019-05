Atlantikwall-centrum in Huisduinen bijna af: "Het wordt echt prachtig"

DEN HELDER - Het pand stond er afgelopen zomer nog verloren bij, zonder dak, ramen en deuren. Sindsdien is er hard gewerkt aan het nieuwe informatiecentrum over de Atlantikwall in Huisduinen. Nog een paar weken en dan gaan de deuren open.

"Het is ongelofelijk fraai", zegt André Koning, directeur van Stelling Den Helder. "Het scheelt gewoon dat je professionele mensen aan het werk hebt. Dit is gewoon fantastisch wat we hier hebben. Mensen uit heel Nederland zouden moeten komen kijken."

Het museum vertelt straks niet alleen de geschiedenis van de Duitse kustverdediging in West-Europa maar ook de verhalen van de ooggetuigen uit Den Helder, de meest gebombardeerde stad van Nederland. Filmmaker Erik Willems heeft hun ervaringen vastgelegd als onderdeel van de expositie.

Details

"Wat me trof waren de details die de mensen onthouden hebben. Iemand vertelde dat hij, nadat hij een hele nacht in een greppel de bombardementen had afgewacht, 's ochtend een leeuwerik hoorde zingen"

Van de historische beelden en de ooggetuigenissen van de inwoners van Den Helder, heeft Erik Willems de documentaire "Bommen op Den Helder" gemaakt. De documentaire is zaterdag 18 mei om 18.10 uur te zien op NH. Herhalingen volgen om 20.10 uur, 22.10 uur en vanaf 00.10 uur elk uur.

Concurrentie

Voor het museum is het nog een kleine twee weken tot de opening en er liggen nog flink wat klusjes te wachten. "We hebben nog een hele slag te maken", vertelt Koning, Maar je kunt met veel handjes een hoop werk verzetten. Je kunt het zien al een een soort concurrentie van de Atlantikwall."