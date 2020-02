Vrijwilligers steken al vijf jaar lang elk vrij weekend in restauratie 'Kroontjesbunker'

HUISDUINEN - In de duinen bij Huisduinen staat een uniek bunkercomplex dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. Al vijf jaar besteden vier vrijwilligers al hun vrije tijd om het gebouw weer in oude staat terug te brengen.

"Dit is een hoofdkwartier van de Duitse luchtverdediging en is gebouwd aan het eind van de oorlog. Het gebouw is in 1944 in gebruik genomen", vertelt Ramon Boomstra. "Er zijn er in Nederland vijf gebouwd, negen in Europa in totaal. Dit is de enige die nog over is in ons land. In Denemarken en Frankrijk staan ze ook maar die zijn niet toegankelijk."

Feestjes

Toen de mannen aan het project begonnen, stond de bunker er niet best bij. "De bunker is jarenlang door defensie gebruikt. De brandweer heeft direct na de oorlog gasmasker en persluchtoefeningen gedaan. Er is een stormbaan van de marine in geweest en de jeugd heeft er feestjes gehouden. Dan weet je wel hoe het er bij stond."

Boomstra en de andere vrijwilligers willen de bunker terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Maar elk detail moet kloppen. Aan de hand van oude foto's maken ze alles zelf na. "We hebben geen planning en dus ook geen stress. We pakken alles gewoon stuk voor stuk aan."

Nagebouwd

Inmiddels is de onderhoudsruimte nagebouwd inclusief de wand met gereedschap. In een andere ruimte zijn de nissen nagebouwd waar via de telefoon meldingen binnenkwamen van de radarposten. "Daar staan nog krukjes, een het ontwerp van het Duitse leger. Deze krukjes dragen de naam Schemel."

De vrijwilligers steken veel energie in het project, maar dat is volgens Boomstra niet gek. "We zijn allemaal verzamelaars. Je wilt dan ook een plek hebben waar je dat kan laten zien. Dan is deze grote bunker natuurlijk prachtig om dat te doen. We willen het verhaal laten zien over Den Helder. Mensen zijn op de open dagen daarom van harte welkom."