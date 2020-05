In beeld: Oud treinstation Den Helder komt tot leven in nieuwbouw foodstation

DEN HELDER - Dat het oude treinstation van Den Helder in 1958 is gesloopt ten faveure van een nieuw gebouw deed veel Nieuwediepers verdriet. Om de herinnering aan vroeger tijden nieuw leven in te blazen, is het gloednieuwe zogeheten 'foodstation' aan de Spoorstraat gebouwd in de stijl van het treinstation. De bouw ervan schiet al aardig op.

Het gebouw met de naam Halte Bellevue is verrezen op de plek waar onder andere een groenteboer, een opticiën en een banketbakker waren gevestigd. Deze ondernemers hebben veelal elders een plek gekregen (bijvoorbeeld in het nieuwbouwproject De Hofdame aan de Beatrixstraat) of zijn enkel tijdelijk weg en keren straks terug naar het foodstation.

De bouw vordert gestaag en zal binnenkort zijn afgerond, zoals volgens plan in het voorjaar van 2020. Halte verwijst overigens naar het vroegere treinstation, Bellevue herinnert aan het hotel-restaurant dat op de hoek van de Keizerstraat en de Spoorstraat stond.

Halte Bellevue past in een langdurig meerjarenplan van de gemeente, ontwikkelingsbedrijf Zeestad en Woningstichting om de binnenstad van Den Helder op te knappen. Daarvoor zijn onder meer nieuwe appartementencomplex en woon/werkpanden gebouwd, en konden ondernemers met subsidie de gevel van hun bedrijfspand in oude stijl laten opknappen. Een volgende stap is het doortrekken van het stadspark naar de dijk en het winkelcentrum Kroonpassage gedeeltelijk slopen om naar eigen zeggen 'het winkelhart te redden'.

Bekijk hieronder hoe Halte Bellevue er nu uitziet, zonder doeken en borden ervoor: