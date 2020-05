Soppen voor het shoppen: Hoornse ondernemers zorgen voor handenwaspunt op Kleine Noord

HOORN - Tussen het winkelen in Hoorn door, kun je je handen wassen in de winkelstraat. Op het Kleine Noord staat dankzij twee Hoornse ondernemers sinds dit weekend een mobiele handenwasbak.

"Ik kwam dit mobiele handenwaspunt eigenlijk toevallig tegen en zo dacht ik: dat is iets voor hier", zegt initiatiefnemer Gerard Buis. Voor Buis is het geen zeldzame vondst, hij zit namelijk in de schoonmaakbranche. Samen met Danny Nelen van modehuis Bryant bracht hij de handenwasbak naar het Kleine Noord. 'Even soppen voor het shoppen', hebben ze er groots opgezet.

Klanten van Danny Nelen vroegen hem al vaker of ze even hun handen konden wassen, zo vertelt hij. "Je merkt duidelijk dat de mensen, zeker de volwassenen onder ons, toch wel vragen om even wat afstand te houden en de handen te desinfecteren."

Geen aarzeling

Toen Gerard Buis hem belde en het idee voorlegde was er dan ook geen aarzeling bij Nelen. "Mensen willen weer volop winkelen, maar er zijn weinig faciliteiten en er is weinig duidelijkheid over wat wel en niet kan", zegt hij. "Mensen moeten zelf de verantwoording nemen, daarom vind ik dit zo'n goed initiatief."

Danny Nelen zorgt ervoor dat de wasbak iedere dag op het Kleine Noord staat. Als zijn winkel open is, kun je daar terecht voor schone handen.