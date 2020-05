Sportcentrum Hoorn gaat vanaf maandag naar buiten: "Willen niet stilzitten"

De instructeurs en medewerkers van Sportcentrum Hoorn zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om het sportcentrum op te knappen voor het moment dat zij weer open konden. Onder andere de zalen, douches en vloeren zijn aangepakt, maar door de maatregelen van de overheid kan het sportcentrum pas op 1 september zijn deuren weer openen.

De maatregelen om de sportscholen pas vanaf 1 september te laten openen kwamen voor Vlaar als een klap. "We hadden verwacht juist als een van de eerste groepen weer open te kunnen. Sporten is erg belangrijk, en er zijn 3,5 miljoen mensen in Nederland die gebruik maken van fitness. Dan kun je wel zien hoe belangrijk het is", zegt hij.

Gemeente hielp mee met vergunningen

Om mensen tot die tijd toch te kunnen laten sporten zijn er drie tenten neergezet op het terrein, met een oppervlakte van in totaal 1.000 vierkante meter. "We hadden alles binnen al klaar staan om op anderhalve meter te sporten", aldus Vlaar. "Maar dat verplaatsen we nu naar buiten. De tenten dienen ter bescherming van de apparaten. Komende week tegen de zon en een andere keer weer als het regent."

"We hebben een terrein dat groot genoeg is", vertelt de eigenaar van het sportcentrum. "En de gemeente heeft meegeholpen bij de vergunningen om weer te starten. Vanaf maandag willen we iedereen weer verwelkomen om bij ons te komen sporten. Zo bieden we continuïteit voor groepslessen. We kunnen niet wachten om weer aan de gang te gaan."

Verplicht aanmelden

Leden van het Sportcentrum Hoorn maken gebruik van de Sportivity app. In deze app kunnen zij zich aanmelden voor groepslessen. De bedoeling is dat iedereen zich vanaf maandag via de app inschrijft om de groepslessen te volgen, maar ook om individueel te fitnessen. Je kunt je vanaf 24 uur voor aanvang aanmelden en tot een uur voor aanvang afmelden.

"Zo hebben we controle op de toestroom van mensen", legt Vlaar uit. "En dan weten we ook wie er wanneer geweest is. We moeten ons houden aan scherpe protocollen. Dus waar eerst mensen vrij konden fitnessen, worden zij nu verplicht om zich via de app aan te melden."

Tijdens de lessen staan de instructeurs op de veilige anderhalve meter afstand, en ook moet er voor gezorgd worden dat de apparatuur gedesinfecteerd wordt. Zo wordt de leden gevraagd om de apparaten zowel voor als na gebruik te desinfecteren. "Dan weet je dat het schoon is."

Laatste voorbereiding

Vandaag wordt door de medewerkers van het sportcentrum de laatste hand gelegd aan de indeling van de tenten. Morgen komen alle instructeurs bij elkaar om de protocollen voor het sporten op anderhalve meter door te nemen. Ook worden dan de looproutes besproken.

Sportcentrum Hoorn start vanaf maandag weer dagelijks met de groepslessen Crossfit, FX, Rumble Fit, Body Challenge en Cycling. Het totale lesaanbod is te vinden in het nieuwe lesrooster van het sportcentrum. En naast de buitenprogrammering blijft het sportcentrum doorgaan met de online livestreams voor Yoga en Pilates.