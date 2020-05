Sportschool zoekt en vindt frisse lucht: "We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten"

BEVERWIJK - Het is een mooi gezicht vanaf de openbare weg. Mensen die zich op het parkeerterrein van de Makro kickboksend in het zweet werken. Ze zijn lid van Cardio Fitness Beverwijk en blij dat ze weer kunnen sporten.

"Ik heb ongelooflijk veel spierpijn, maar het is een lekker gevoel weer in leven te zijn"

"Inderdaad, de boel was een beetje ingezakt", kijkt een man op een fitnessapparaat naar zijn buikspieren. "Gelukkig kan ik weer aan de bak. De spierpijn is enorm, maar het is een lekker gevoel weer een beetje in leven te zijn."

Debbie ziet het goedkeurend aan. Ze leek een sombere periode tegemoet te gaan en nog steeds is de toekomst onzeker zolang er geen duidelijkheid is over een herstart voor de sportscholen. Maar ze is niet bij de pakken gaan neerzitten.