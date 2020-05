Le Champion laat Alkmaar City Run virtueel toch doorgaan

ALKMAAR - De eerder afgeblazen Alkmaar City Run by Night gaat toch plaatsvinden. Organisator Le Champion organiseert het populaire hardloopevenement alsnog, maar dan virtueel. Tussen 20 en 31 mei kunnen lopers via een app deelnemen, waarna een klassement wordt opgemaakt.

Alkmaar Centraal / Marco Schilpp

De virtuele Alkmaar City Run by Night gaat zoals gewoonlijk over 5 of 10 km. Hardlopers kunnen zich vanaf nu inschrijven op de website van de Alkmaar City Run. Via een nieuwe app koppelen deelnemers hun afstand met een digitaal startnummer.

Lees ook Sport Le Champion annuleert alle sportevenementen tot 1 juli

Vanaf 19.00 uur op vrijdag 20 mei, de eigenlijke datum van de City Run, tot en met 31 mei kan je vervolgens meedoen aan de virtuele wedstrijd. Waar je je kilometers maakt, maakt niet uit. In je eentje Le Champion stelt wel één belangrijke regel: loop alleen. De app registreert de tijd en de afstand, en houdt de eindstanden bij. Na afloop wordt het klassement opgemaakt. Een certificaat van deelname en desgewenst een medaille worden thuisgestuurd. In 2021 is er weer een 'normale' City Run. Het inschrijfgeld voor de virtuele versie is 6 euro. Kijk op de website van het evenement of die kosten ook voor jou gelden, aangezien Le Champion een aantal inschrijvers van de editie 2020 compenseert.

Alkmaar Centraal / Marco Schilpp