In Beeld: tienduizend hardlopers en topsfeer bij Alkmaar City Run

ALKMAAR - Zo'n 10.000 hardlopers renden gisteravond door de sfeervolle straatjes van Alkmaar. Bij de zevende editie van de City Run kregen de lopers weer support van honderden toeschouwers. Meer dan 30 bands en dj’s zorgen langs het parcours voor een prima sfeer.

De duizend allerkleinste hardlooptalenten kwamen in actie tijdens de Rollebol Kids Run waarbij ze 800 of 1.600 meter aflegden, zo meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Om 20.45 uur werden de deelnemers aan de vijf kilometer weggeschoten door sportwethouder Pieter Dijkman. Toen de schemer inviel, was het de beurt aan de lopers van 10 kilometer.

Winnaars

Filmon Tesfu en Remyo Tielsema liepen gezamenlijk de hele wedstrijd aan kop. Tesfu trok aan het langste eind en finishte in 31.44 minuten. Remyo Tielsema kort daarachter in 31.52 en Davy Sieperaere maakte het podium compleet in een tijd van 32.47 minuten.

Bij de vrouwen won Fanos Tekle in een tijd van 37.26 minuten. De tweede en derde podiumplek gingen naar Lies Deruddere (39.17) en Linda Metzelaar (40.17).

NH Nieuws-verslaggever Jurgen van den Bos maakte langs het hardloopparcours deze timelapse: