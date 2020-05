Noord-Hollandse bestuurders doen beroep op minister Van Engelshoven: 'Red culturele sector in de provincie'

"Cultuur is de smeerolie in onze gemeenschappen en van groot economisch belang voor onze provincie. Bij instellingen en makers is er nu veel onzekerheid over de toekomst. Onze brief is een oproep aan de minister om samen ervoor te zorgen dat de culturele sector zo sterk mogelijk uit de crisis komt", schrijft gedeputeerde Zita Pels.

Volgens haar is de culturele sector van groot maatschappelijk en economisch belang, en is het dan ook logisch dat het belangrijk is dat landelijke instellingen in de provincie de crisis overleven. "Zij dragen bij aan de culturele ketens in onze provincie, trekken veel bezoekers en zijn goed voor de economie en werkgelegenheid in de provincie."