Petitie om sauna's eerder te openen: "Overheid heeft geen inzicht in onze branche"

OUDKARSPEL - Sauna-ondernemers willen eerder open dan 1 september. Ze voelen zich onbegrepen, want volgens hen hebben ze alle ruimte om gasten en personeel veiligheid te bieden. "Daarnaast verhoogt regelmatig gebruik van een sauna je weerstand", stelt Zefan Wissink van de Cantarel in Oudkarspel.

"Inzicht in wat hier kan heeft de overheid niet", stelt Zefan. Dat zorgt er het volgens hem voor dat de regering en andere overheden besloten hebben dat sauna's nog niet open kunnen. En dat is een verkeerd besluit. Een petitie moet de beleidmakers op andere gedachten brengen.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Zefan en zijn zus Debora namen in 1991 het bedrijf in Oudkarspel over van hun ouders. Normaal verzorgen ze dagelijks de bij hun relaxende gasten, maar sinds half maart vullen ze hun tijd met klussen en schoonmaken. "En dat is frustrerend", erkent Zefan. Niet zwemmen Graag wil hij zijn zaak openen, omdat er ruimte genoeg is om dat verantwoord te doen op 'anderhalvemeter'. Sinds gisteren weet hij dat hij het restaurant, terras en de zonneweide per 1 juni, volgens de richtlijnen, mag gebruiken. Maar het bijbehorende zwembad niet. "Dat wringt. Andere zwembaden mogen nu al wel open, en wij niet. Men ziet het als een extraatje, niet onze kernzaak. Maar hier in ons zwembad kan je ook prima 1-richtingsverkeer hanteren, zonder opstoppingen."

Voor Zefan voelt het als een ongelijkheid en hij twijfelt of het openen van zijn restaurant en terras wel zin heeft zonder zwembad. "Voor bezoekers zou het zwembad nou net dé reden kunnen zijn om hier naartoe te komen. Dat zetje hebben we juist nodig." De gemeente Langedijk bevestigt dat het zwembad inderdaad niet open mag. Ze beroept zich daarvoor op de noodverordening van de Veiligheidsregio waarin is bepaald dat alleen zwemgelegenheden open mogen voor sport en bewegen in water. Zwembaden in sauna's vallen daar niet onder. Zefan laat het er niet bij zitten. Hij blijft voorlopig aandringen bij de overheden dat het in zijn sauna wél veilig en volgens de RIVM-richtlijnen kan. "Ik heb de burgemeester en de voorzitter van de Veiligheidsregio uitgenodigd om het hier met eigen ogen te komen bekijken, maar heb nog geen reactie mogen ontvangen."