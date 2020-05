Eindelijk weer zwemmen: "Het is voor mij een uitlaatklep"

ALKMAAR - Met een bommetje springt Alkmaarder Barry Veerman na negen weken weer het water van zwembad de Hoornse Vaart in. Het zwembad in Alkmaar is als één van de eerste zwembaden in Nederland weer geopend. "Heerlijk", roept Veerman als hij weer bovenkomt.

Toen premier Rutte vorige week bekend maakte dat zwembaden onder strikte voorwaarden weer open mogen, kwamen de medewerkers van de Hoornse Vaart meteen in actie. Sinds maandag is het zwembad weer geopend, tot groot genoegen van Eddy Bakker van Alkmaar Sport. "Het was een aardige puzzel", vertelt hij aan NH Nieuws. "We hebben hard gewerkt met een grote groep mensen, maar het is gelukt."

Glaasje wijn

"En dat is maar goed ook, want op maandagochtend 07.00 uur stonden de mensen al voor de deur te trappelen", vervolgt Bakker. Ook vandaag wordt er volop gebruik gemaakt van het zwembad. "Het is niet te vergelijken met de normale drukte, maar heel fijn dat het weer kan", vertelt vaste zwemmer Edwin van den Berg. "Je eet wat meer en drinkt misschien ook wat vaker een glaasje wijn. Dus ik had er wel weer zin in, en het is nog nuttig ook."

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wordt er extra schoongemaakt en zit er bijna twee keer zoveel chloor in het zwemwater. Daarnaast mogen bezoekers niet douchen en alleen bij hele hoge nood naar het toilet. Uiteraard moeten ze ook afstand houden. Om daarvoor te zorgen is er éénrichtingsverkeer ingesteld bij het zwemmen en is het verboden om in te halen.

Fluitje

Ook badjuf Mandy De Decker is blij dat ze weer aan de slag mag. Volgens haar houden de zwemmers zich goed aan de regels. "Gelukkig hebben we goed uitgestippeld waar de mensen mogen lopen en zwemmen en dat gaat vooralsnog prima. Ik hoef niet veel op mijn fluitje te blazen", vertelt ze lachend.

Voorlopig gaan alleen zwemactiviteiten door waarbij er afstand kan worden gehouden. Daarbij moeten we denken aan banenzwemmen, zwangerschapszwemmen en aquafitness. Ook gaan de zwemlessen voor kinderen weer door. Op dit moment is alleen het 50-meterbad open. Voor recreatief zwemmen is het nog te vroeg. Maar zwemmer Barry Veerman deert het niet. Na twee kilometer zwemmen is hij moe maar voldaan. "Het was weer even wennen na negen weken, maar zwemmen blijft voor mij een uitlaatklep."